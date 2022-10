Marusic, traguardo importante per il montenegrino

Il terzino della Lazio Adam Marusic, nel match di oggi contro lo Spezia, raggiungerà un importante traguardo: tutti i dettagli

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il 29enne montenegrino toccherà le 150 presenze in Serie A. Tutte ovviamente sono state fatte con l’aquila sul petto, indossata dalla stagione 2017/2018. Insomma, un obiettivo non da poco.