Marusic: «Il risultato ci infonde sicurezza in vista della Coppa Italia. Gattuso? Cura la tenuta mentale»

Adam Marusic, terzino della Lazio, ha parlato nel post partita dell’amichevole vinta contro il Frosinone allo Stirpe

Nel post partita dell’amichevole vinta allo stadio Stirpe per 1-2 contro il Frosinone grazie a una doppietta di Zaccagni il terzino della Lazio, Adam Marusic, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Diverse le tematiche affrontate dal biancoceleste:

PARTITA – «È stato un confronto impegnativo, il Frosinone schiera molti giovani determinati che combattono su ogni pallone. Da parte nostra, abbiamo dato prova del calcio che intendiamo proporre in questa stagione, scendendo in campo con l’approccio corretto, una grande determinazione e lo stimolo a puntare sempre al successo. Questo risultato ci infonde sicurezza. Tra una settimana ci attende la Coppa Italia, un torneo a cui teniamo molto».

REAZIONE AL GOL – «È stata una fase di gioco combattuta, può succedere di andare sotto, l’importante è avere la forza mentale per reagire e ribaltare la situazione».

INSERIMENTO NUOVI – «Stiamo dialogando molto con i nuovi arrivati. È necessario avere pazienza, ma progressivamente stanno comprendendo l’essenza della Lazio e l’impegno richiesto quando si veste questa maglia: il massimo è il requisito minimo. Un ringraziamento speciale va ai tifosi accorsi fin qui, il loro sostegno è, come sempre, eccezionale».

GATTUSO E MENTALITA’ – «Stiamo applicando sul campo le direttive che il mister ci impartisce durante gli allenamenti. C’è sempre margine di crescita e il nostro obiettivo è interpretare il gioco secondo la sua visione. Stiamo sostenendo carichi di lavoro importanti e arriveremo all’inizio del campionato con la giusta brillantezza fisica, ma è la tenuta mentale l’aspetto cruciale. La chiave è muoverci come un collettivo, sacrificandoci l’uno per l’altro. È l’unica via per ottenere traguardi significativi».

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