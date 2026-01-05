 Marusic se la cava, solo una giornata: tutte le decisioni del giudice arbitro - Lazio News 24
Marusic se la cava, solo una giornata: tutte le decisioni del giudice arbitro

Marusic, Noslin e non solo. Vi riportiamo il comunicato con tutte le decisioni del giudice sportivo relative alla 18a giornata di Serie A 25-26

Nella giornata odierna è stata pubblicata la lista di decisioni del direttore sportivo circa i giocatori della Lazio. I fatti della 18a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 peseranno sulla squadra di Maurizio Sarri. Il comunicato:

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 MARUŠIĆ Adam (Lazio): “per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione”. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA – NOSLIN Tijjani (Lazio): “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO – AMMONIZIONE – AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) – CATALDI Danilo (Lazio) – ZACCAGNI Mattia (Lazio)

