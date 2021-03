Marusic in tribuna col Montenegro. I suoi vincono, ma lui non c’è

Adam Marusic, giocatore della Lazio e del Montenegro, non è stato impiegato nel match contro Gibilterra. Non è neanche in panchina

Neanche in panchina Adam Marusic. L’esterno biancoceleste non ha giocato col suo Montenegro contro Gibilterra nella gara di qualificazione ai Mondiali 2022. Il giocatore, non impiegato dal tecnico Radulovic, non è stato neppure messo in panchina.

I suoi hanno vinto 4-1, ma il biancoceleste è rimasto in tribunale. Resta da capire il motivo del mancato utilizzo nella sfida che ha visto vincente la sua Nazionale.