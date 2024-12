Marusic a LSC: «Dobbiamo analizzare la partita e capire dove abbiamo sbagliato. Obiettivi? Rispondo così»

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato così della sconfitta contro l’Inter ai microfoni ufficiali del club biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Adam Marusic ha parlato così della sconfitta della Lazio contro l’Inter:

PAROLE – «Abbiamo perso 6-0 in casa, è molto pesante, tutto questo fatto finora lo abbiamo fatto bene, purtroppo oggi è andata così, abbiamo giocato bene i primi 40 minuti poi è andata così. Dobbiamo analizzare la partita, vedere dove abbiamo sbagliato e provare a migliorare questi momenti in cui abbiamo sbagliato e guardare avanti con il Lecce. Un giocatore quando si vince o perde deve andare avanti, abbiamo perso un anno fa, in questo periodo siamo migliorati e cresciuti. È una sconfitta pesantissima, dobbiamo continuare a lavorare. Da domani dobbiamo pensare al Lecce, questo è il calcio dobbiamo dimenticare questa partita, da domani si pensa al Lecce. Obiettivi non cambiano? Nono, non cambiano sicuramente, dobbiamo dare tutto e crescere. Spero per i ragazzi che stanno male che possano tornare perché sono importanti».