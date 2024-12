Marusic Lazio, primo gol dalla panchina in Serie A: in trasferta non segnava da questa occasione

Marusic Lazio, il terzino biancoceleste è stato decisivo con la sua rete nel finale contro il Lecce. I numeri

Adam Marusic è stato decisivo per la Lazio nella partita vinta contro il Lecce. È il suo il gol del definitivo 1-2 che ha regalato i tre punti alla squadra di Baroni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, quella di ieri sera è stata la prima rete da subentrato del terzino montenegrino in Serie A.

Inoltre, non segnava in trasferta dal match del 10 aprile 2022 contro il Genoa. In quella occasione finì 4-1 grazie proprio alla rete di Marusic ed alla tripletta di Ciro Immobile.