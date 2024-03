Marusic Lazio, futuro in bilico. E Tudor lo chiama al telefono: il retroscena

Marusic-Lazio. il futuro è in bilico: il montenegrino potrebbe lasciare a giugno. E intanto Tudor lo chiama al telefono

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere in bilico il futuro di Adam Marusic con la maglia della Lazio. In scadenza nel 2025, l’esterno, dopo 7 anni nella Capitale, starebbe pensando di cambiare aria per fare nuove esperienze nell’ultima fase della sua carriera.

Nel frattempo Igor Tudor lo ha chiamato al telefono spiegandogli cosa si aspetta da lui: l’intenzione del tecnico è quella di schierarlo a sinistra a tutta fascia nel centrocampo a 4. Tra due mesi le valutazioni finali, per ora testa al campo.