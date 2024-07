Marusic a LSC: «Baroni è un allenatore che ha VOGLIA DI LAVORARE e ci dà grandi MOTIVAZIONI»

Marusic, il giocatore biancoceleste al termine della roboante vittoria contro Auronzo di Cadore elogia il tecnico toscano

Al termine della roboante vittoria di questo pomeriggio contro Auronzo di Cadore da parte della Lazio, ai microfoni di LSC ha parlato Marusic il quale esterna le sue prime impressioni di questi giorni di ritiro

PAROLE – Un paio di giorni che siamo qui e lavoriamo bene dal primo giorno, siamo contenti per essere qui, mancano ancora 7-8 giorni e dobbiamo continuare così e aiutare i nuovi, penso che si possano adattare. Mister Baroni ha tanta voglia di lavorare, è un allenatore forte, ha la sua idea di gioco e dà molta motivazione, dobbiamo continuare a lavorare. Addii? Sono andati via Felipe, Luis, il nostro capitano Immobile, a tutti questi nuovi che sono arrivati dobbiamo spiegargli com’è l’ambiente e quali sono le aspettative. Dobbiamo imparare molte cose, i dettagli fanno la differenza, dare il massimo a ogni partita e che solo così si vincono le partite. Terzino? Sono contento che siamo tanti. Nuno Tavares è forte, io giocherò dove vuole il mister, abbiamo più soluzioni sulla sinistra che sulla destra. Il campionato è lungo e servono i giocatori. Io capitano? Dani è il nostro capitano da quando se ne è andato Immobile, ma non ha giocato e l’ho presa io la fascia, è un orgoglio ma anche senza la fascia sento tanta responsabilità devo giocare sempre al massimo. Sono passati pochi giorni dobbiamo aspettare, ci serve il tempo per i nuovi e per il miste