Martusciello a LSC: «Vittoria fondamentale nonostante le difficoltà. I fischi dei tifosi? E’ giusto che pretendano di più»

Al termine della partita vinta con il Cagliari, a LSC è intervenuto Martusciello il quale analizza cosi la gara con i sardi

PAROLE – «La Lazio si porta a casa la vittoria con tutte le sue difficoltà. Vincere le partite in serie A non mai è semplice, soprattutto dopo una sfida intensa come quella di Champions. Ci sta una partita così nell’arco di campiaonato. Ci prendiamo l’1-0 e il non avere subito gol. Adesso testa a martedì alla gara di Coppa Italia contro il Genoa. Vogliamo passare»

FISCHI – «Poteva sembrare facile dopo la loro espulsione ma non è così. La partita è rimasta in equilibrio e nel finale Provedel è stato provvidenziale. Non mettiamo in discussione il risultato perché abbiamo ottenuto i tre punti. I fischi della gente testimoniano che come è giusto che sia pretendono di più.Tra 10-12 domeniche conterà avere 3 punti in più. La squadra non deve entrare in nessun ragionamento di calcola. Abbiamo tante partite davanti e dobbiamo vincerne il più possibile per tornare a cullare il sogno Champions»