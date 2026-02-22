Hanno Detto
Martorelli: «La Lazio ha avuto anche due/tre occasioni! Il pareggio è corretto»
Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è intervenuto in relazione al pareggio conseguito alla Domus da Cagliari e Lazio. Le parole
Nella giornata di ieri è andata in scena Cagliari Lazio all’Unipol Domus, gara valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 2025/26! Si sperava in una vittoria da ambedue le parti, ma il risultato è stato caratterizzato da un pareggio a reti bianche. In merito, è intervenuto l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ai microfoni dei colleghi di TMW. Trovate le sue parole qui sotto:
«Il primo tempo il Cagliari ha avuto tre palle gol nitide. Gli isolani nella prima frazione di gara avrebbero meritato di andare in vantaggio, è stato annullato un gol per pochi centimetri a Palestra. In seguito quando la squadra di Pisacane è rimasta in dieci per l’espulsione di Mina la Lazio ha avuto due/tre occasioni. Ma alla fine il risultato è anche giusto».
