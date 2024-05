Martini ricorda la Lazio del '74: «Potevamo vincere di più ma ci è mancata QUESTA cosa». Poi SVELA un retroscena sulla Roma - Lazio News 24

Luigi Martini, storico ex calciatore della Lazio scudettata del 1974, ha ricordato così quella gloriosa squadra: le dichiarazioni

Intervenuto all’evento Diario di un Sogno, Luigi Martini ha parlato così della Lazio scudettata del 1974:

PAROLE – «Noi eravamo forti l’anno prima, quell’anno e lo saremmo stati anche l’anno dopo, ma ci è venuto a mancare il nostro punto di riferimento. Oggi ho visto una cosa eccezionale, uno stadio pieno che si ricordavo delle nostre festa… abbiamo rifatto la banda. Ogni tanto mi fermo a pensare che una delle cose che rende una vita speciale è essere laziali. Io per questo ringrazio di cuore la Lazio e il suo presidente Claudio Lotito che è riuscito a salvare la Lazio e a riconsegnarla a tutti noi. Una cosa eccezionale. Quando la Roma mi chiese di andare io risposi che non potevo, non si poteva fare una cosa del genere».