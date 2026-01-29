Martínez Lazio, continua la trattativa per il difensore spagnolo! Tutte le novità

Martínez Lazio, è sempre viva l’operazione che porta al calciatore spagnolo. Serve una nuova offerta da parte dei biancocelesti: le ultime

La Lazio non si ferma e continua a cercare rinforzi in difesa in vista del mercato invernale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha messo nel mirino Arnau Martinez, difensore spagnolo che può ricoprire anche il ruolo di terzino e mediano. Un obiettivo che sta facendo parlare molto, con l’idea di portare il giovane calciatore in Serie A.

La prima offerta della Lazio per Martinez

La Lazio ha già avanzato una prima proposta al Girona, club attuale di Arnau Martinez. L’offerta iniziale della società capitolina ammontava a 10 milioni di euro più bonus, ma è stata prontamente rifiutata. Nonostante ciò, i biancocelesti non si arrendono e sono pronti a ritoccare la proposta per convincere il club spagnolo a cedere il difensore.

Il futuro di Arnau Martinez: la Lazio ci riprova

La trattativa per Arnau Martinez non è ancora conclusa, ma la Lazio è determinata a continuare a spingere per portarlo a Roma. Con il mercato che sta per entrare nelle fasi finali, ci si aspetta che le parti torneranno a trattare, magari con una nuova offerta migliorata!

