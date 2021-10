Marsiglia, Sampaoli: «Con la Lazio due finali. Qui per vincere». Il tecnico dei francesi presenta la gara in conferenza e suona la carica

Meno di 24 ore a Lazio-Marsiglia e il tecnico dei francesi, Jorge Sampaoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le sue parole, riprese da TMW:

«Con la Lazio sono due finali. Sono scontri diretti e abbiamo grande motivazione. I risultati non sono arrivati nelle prime due ma il nostro obiettivo è di qualificarci da primi nel girone, nonostante la situazione non sia delle migliori. La presenza di Milik e Payet è importante. Sono giocatori forti e di esperienza, averli a disposizione in partite così importanti è fondamentale. La Lazio? Giochiamo un calcio simile, la chiave della partita sarà chi riuscirà a controllare il gioco. Dovremo attaccare bene ma rimanendo compatti, altrimenti sono problemi. La Lazio ha tanto potenziale offensivo, può farti male in qualsiasi momento, lo abbiamo visto contro l’Inter. Siamo qui per vincere, sarà una partita di alto livello. La testa alla sfida di domenica col PSG? No, non ho questa filosofia. Domani sarà difficile con la Lazio, così come è stato complicato qualificarci l’anno scorso per l’Europa League. Anche a livello comunicativo, chiederò di pensare solo a domani: cercherò di schierare solo i giocatori migliori»