Margiotta: «Quando ero alla Juve Primavera con mister Baroni era tutto perfetto per un calciatore giovane»

Margiotta, l’ex Primavera della Juventus rilascia alcune dichiarazioni riguardo la crescita dei giovani citando il tecnico biancoceleste

Intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio, Margiotta ovvero il primo calciatore sbarcato in Tagikistan analizzando il modo di far giocare i giovani delle squadre, citando l’allenatore della Lazio Baroni

PAROLE – Sono cresciuto nel settore giovanile della Juventus, in Primavera il mio allenatore era Marco Baroni. Lì era tutto perfetto, venivi seguito molto in ogni aspetto. Quando andai via fu un duro colpo, passare in Lega Pro fu come passare dalle stelle alle stalle. Te la giochi con gente grande, che deve mantenere una famiglia. Non ti regalano nulla. Adesso fanno giocare i giovani, ma solo per le regole che lo impongono non perché lo meritano davvero