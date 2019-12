Maresca: «Tecnologia? Baluardo a difesa della nostra prestazione»

Maresca, le parole dell’arbitro sulla tecnologia, sul Var e su quali siano le competenze per arbitrare le gare al meglio

La tecnologia è sempre più presente nelle gare del campionato di Serie A e non solo. Le polemiche sono sempre molte ma per quanto riguarda i direttori di gara il bilancio è positivo. Ecco le parole di Maresca su Il Mattino.

«La tecnologia? È l’ultimo baluardo a difesa della nostra prestazione. È il portiere della squadra arbitrale, nessuno vuole uscire dal campo col peso di aver condizionato un risultato. Cosa serve per arbitrare bene? Conoscere non solo il sistema di gioco, ma anche le tattiche adottate in occasione di calci da fermo e poi ognuno di noi conosce le caratteristiche tecniche di ogni singolo calciatore della Serie A».