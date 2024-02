Maresca incubo della Lazio: il club prepara una clip con tutti gli episodi contestati col Bologna. I dettagli

Maresca è un vero proprio incubo per la Lazio: il club ha preparato una clip con tutti gli episodi contestati ieri col Bologna

L’arbitraggio di Fabio Maresca nella gara persa ieri all’Olimpico contro il Bologna non è andato giù alla Lazio, entrata in silenzio stampa. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la società ha prodotto una clip con tutti gli episodi contestati durante la partita.

Si parte dal 3′ con l’intervento a martello di El Azzouzi su Patric, costretto poco dopo a lasciare il campo. C’è poi la mancata ammonizione di Posch per la trattenuta su Felipe Anderson, arrivando così al 34′ con il fallo di Fabbian, già ammonito, su Immobile: sarebbe stato il secondo giallo e avrebbe cambiato la partita (ed è l’episodio maggiormente contestato dalla Lazio). Poco dopo Cataldi viene ammonito per un fallo molto più lieve su Ferguson. Lo scozzese poi nel secondo tempo placca proprio il centrocampista romano al limite dell’area. Sarebbe giallo e punizione da posizione interessante ma per Maresca non c’è nulla.