Marelli sul contatto Mina-Noslin: «E’ un’azione potenzialmente pericolosa, ma non c’è rigore»

Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato un episodio chiave di Cagliari-Lazio relativo al contatto tra Mina-Noslin. La sua riflessione

La gara tra il Cagliari di Fabio Pisacane e la Lazio di Maurizio Sarri si è conclusa senza reti, ma non senza episodi degni di nota. A dirigere l’incontro, valido per la 26a giornata di Serie A 2025/26, è stato l’arbitro Antonio Rapuano, il quale ha dovuto gestire una partita combattuta e molto tattica. Il fischietto romagnolo ha affrontato la sfida con lucidità, compiendo scelte rapide e coerenti per tutta la durata dei 95 minuti. Ad analizzare un episodio chiave è stato l’ex direttore di gara Luca Marelli, il quale ha espresso la propria riflessione ai microfoni di DAZN:

«Per quanto riguarda il punto di contatto, il primo è fuori area. Se fosse stato in area di rigore probabilmente sarebbe stato depenalizzato, ma siccome è un’azione potenzialmente pericolosa e non c’è rigore, la decisione è corretta».

