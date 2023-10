Marelli: «Che pasticcio il rosso a Provedel! Errore gravissimo da un punto di vista arbitrale». Le parole dell’ex arbitro

L’ex arbitro Luca Marelli commenta così l’espulsione, poi cancellata, a Ivan Provedel durante Sassuolo-Lazio.

Le sue parole a DAZN: «Hanno combinato un bel pasticcio tra arbitro e assistente. Secondo me la colpa è più del secondo che ha chiamato Di Bello. Era impossibile capire, per questo l’intervento è stato quantomeno avventuroso. L’assistente era indietro di sei-sette metri rispetto alla linea. Sono andati a sensazione e non si arbitra così. È un errore molto molto grave».