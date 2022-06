Marcos Antonio, ritorno in Brasile per lui: ecco quando tornerà

Dopo visite mediche e firma sul contratto, Marcos Antonio ha fatto il suo ritorno in Brasile: ma quando tornerà?

Come raccontato da Il Corriere dello Sport, il rientro in Italia del neo biancoceleste è fissato per il 3 di luglio, giorno scelto da Sarri per il primo raduno in quel di Formello. E poi, qualche giorno dopo, si partirà verso Auronzo.