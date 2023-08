Marcos Antonio, i tifosi della Lazio congedano il brasiliano: «Torna più forte»

Marcos Antonio, il brasiliano si appresta ad affrontare la sua nuova avventura in Grecia con il Paok e i tifosi della Lazio lo salutano

Guendouzi sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio, e a fargli spazio nella rosa di Sarri sarà Marcos Antonio il quale è pronto per affrontare la sua avventura con il Paok. Il brasiliano prima di lasciare la capitale è stato sommerso di messaggi di affetto dei tifosi biancocelesti su Twitter i quali gli augurano buona fortuna, e di tornare a Roma più forte visto che il calciatore approda in Grecia con la formula del prestito.