Marcos Antonio: «Stupendo il primo gol con Lazio, scelta giusta venire qui»

Marcos Antonio, centrocampista della Lazio, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste e dell’obiettivo Champions League

Intervistato da Globo Esporte, Marcos Antonio, centrocampista della Lazio, ha dichiarato:

«Ho fatto la scelta giusta. Tutto nella nostra vita è un processo, così come la nostra vita professionale. So rispettare e so anche che tutto avverrà naturalmente per il mio bene. Sono giovane, ho tante cose belle da fare nella mia carriera e spero che la Lazio ne faccia parte. Abbiamo sempre aspettative di giocare, ma sono entrato in una nuova squadra con grandi giocatori, capisco che questo fa parte del processo di adattamento a un nuovo stile di gioco. Spero di avere più opportunità. Primo gol con la Lazio? È stato molto importante, perché sono entrato a 10 minuti dalla fine, ho segnato, non ho sbagliato il passaggio e ho potuto aiutare la squadra. È stata un’emozione indescrivibile, un momento magico della mia carriera segnare un gol in Serie A con la Lazio. Champions? Siamo una grande squadra, con obiettivi molto chiari e definiti. Lotteremo fino all’ultimo minuto per il miglior piazzamento possibile. Rispettiamo tutti i nostri rivali, ma non ci arrenderemo fino all’ultimo giorno».