Lecce, Baroni verso la Lazio: «Dobbiamo farci trovare pronti»

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato dal Festival del calcio italiano della prima sfida dell’anno contro la Lazio di Sarri

Presente al Festival del Calcio Italiano, il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha così parlato in vista della sfida del 4 gennaio contro la Lazio:

«La ripresa è vicina, il mio compito e della squadra è quello di lavorare per farci trovare pronti a una ripartenza non facile. Siamo un gruppo giovane, queste sfide ci stimolano. Se c’è una squadra favorita? Non credo. Chiaro, noi ad esempio venivamo da un momento di squadra in fiducia e con risultati importanti. Però non mi piace cercare alibi, anzi voglio sempre migliorarmi con squadra e staff. Per noi anche questo è un esame nuovo, si riparte e subito con sfide difficili e ravvicinate».