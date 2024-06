Nazionale, Marchisio: «Ci aspettano partite diverse rispetto al girone. Il gol di Zaccagni…». Le parole dell’ex calciatore

Ai margini dell’evento Football Moments Padel Tour, Claudio Marchisio ha parlato della Nazionale italiana e del gol dell’esterno della Lazio Mattia Zaccagni. Queste le sue parole:

PAROLE – «Soprattutto una sorpresa perchè non ce lo aspettavamo più. Poi alla fine è arrivata una grande gioia per tutti. Speriamo che questa possa dare più più energie più colpevolezza e più fiducia nei mezzi della nostra nazionale. La fortuna è sempre un fattore importante in queste competizioni, ci deve essere per arrivare verso la finale e cercare di vincere. Questo vale per chi è più forte ma anche per la sorpresa del torneo. Ora è la fase finale, sono partite diverse rispetto al girone e ce la si gioca subito e anche l’aspetto emotivo sarà importante. Quindi spero che quel goal, anche per come è nato, dalla cavalcata Calafiori fino al grandissimo goal di Zaccagni, possa portare energie positive».