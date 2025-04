Marchionni a Juventusnews24: «Orsolini in Nazionale? Spalletti ha già le idee chiare sul gruppo ma vi dico questo»

Condividi via email

Marchionni, l’ex bianconero rilascia in esclusiva a Juventusnews24 le sue dichiarazioni relative alla Nazionale di Spalletti

Ai microfoni di Juventusnews24 in esclusiva ha parlato Marchionni, il quale ha rilasciato alcune sue considerazioni relative all’Italia di Spalletti soffermandosi in particolare su Orsolini

Spalletti dovrebbe puntare su Orsolini per gli impegni della Nazionale a Giugno?

«Manca ancora un mese e mezzo quindi, già il gruppo che ha creato Spalletti credo sia un gruppo importante, un gruppo che comunque più gioca insieme e più migliorerà e poi dipenderà anche dallo stato fisico con cui arriveranno i giocatori a Giugno. Perché a volte dopo una stagione così intensa e così lunga, arrivare a Giugno al massimo è difficile quindi conterà tanto l’aspetto fisico e mentale per affrontare poi le partite in Nazionale che sappiamo tutti che sono importanti e sono anche belle».

