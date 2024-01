Marchetti svela: «Qualche problema tra Samardzic e il Napoli. De Laurentiis sa una cosa»

Luca Marchetti, esperto di mercato, fa una rivelazione sul possibile futuro di Lazar Samardzic: ecco cosa ha detto

Tramite Tmw, Luca Marchetti ha parlato così di Lazar Samardzic, obiettivo anche del calciomercato Lazio.

IL COMMENTO – «Il Napoli continua la sua metamorfosi. Oltre a Mazzocchi che ha fatto le visite mediche e che fimerà il suo contratto a breve dovranno essere concluse anche altre trattative. Sicuramente quella per Samardzic che dopo un avvio in accelerata ora sta vivendo un momento si stand by. Ci sono certamente i problemi relativi ai diritti di immagine e già per questo sono stati diversi i colloqui con il papà. Ma al di là della cifra, che il Napoli più o meno sa di dover spendere, i dettagli da sistemare non sono necessariamente ininfluenti. Con le trattative azzurre si sa che ci vuole sempre un po’ più di tempo, ma da qui a dire che è in salita ce ne corre».