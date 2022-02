Marchetti: «Mercato Lazio? Obiettivi non raggiunti non per colpa della società»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Marchetti, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sull’operato della Lazio in inverno

MILAN E LAZIO FERME – «Il Milan ha trovato il profilo giusto su cui fare un investimento. Avrebbe voluto Batman, ma il Lille non lo ha voluto vendere a gennaio. Con Bailly e Diallo non è scattata la scintilla. Per la Lazio è un discorso diverso. Si è trovata in difficoltà con l’indice di liquidità e non è riuscita a cedere giocatori se non in prestito. Cabral è arrivato negli ultimi minuti di mercato: gli obiettivi non sono stati raggiunti non per colpa della società. Purtroppo in questa sessione hanno venduto solo le società che avevano gioielli».