Marchegiani sulla Lazio: «E' una squadra COSTRUITA bene anche se sulla carta...»

Marchegiani, l’ex portiere della Lazio esprime un giudizio sulle due romane soffermandosi in particolare sulla Lazio

Intervistato da Sky Sport, Luca Marchegiani esprime il suo parere su Roma e Lazio soffermandosi in modo particolare e dettagliato sui biancocelesti esclamando quanto segue

PAROLE – Tra partenze e arrivi, De Rossi ha avuto la squadra per quella che è solo negli ultimi giorni prima della sosta. Credo che i destini della Roma dipenderanno molto da quello che riuscirà a fare Dovbyk, al di là di Dybala e Soulé, che comunque possono coesistere o essere alternativi se gestiti nel modo giusto. Mi piace l’acquisto di Koné: è la pedina che mancava, fa entrambe le fasi, indispensabile in un centrocampo un po’ compassato. La Lazio è costruita bene, con giocatori dai quali ci si aspetta una crescita. Riconosco il talento dei vari Noslin, Tchaouna e Dia, anche se sulla carta non si può parlare di una squadra rinforzata: lo sarà se le aspettative sulla crescita di questi giocatori verranno mantenute