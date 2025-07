Calciomercato Lazio, la situazione attuale sulle cessioni. Quel giocatore potrebbe lasciare la baracca! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: obbligatori due dagli. Lui è il principale indiziato rispetto agli altri. Ecco la situazione attuale

Il ritiro estivo della Lazio non è solo sudore e tattica, ma un vero e proprio laboratorio per Maurizio Sarri. Il tecnico sta studiando minuziosamente ogni componente della rosa, utilizzando le prossime due settimane e le prime amichevoli, incluse le due sfide in Turchia, come un esame decisivo. L’obiettivo è chiaro: definire chi sarà funzionale al progetto e chi, inevitabilmente, dovrà fare le valigie. All’inizio di agosto, il quadro sarà più definito e almeno un paio di giocatori finiranno ufficialmente sul mercato.

Il primo movimento in uscita in casa biancoceleste potrebbe riguardare la linea verde. Secondo il Corriere dello Sport, il giovane difensore Fabio Ruggeri è finito nel mirino della Juve Stabia. Il club campano, neopromosso in Serie B, sta esercitando un forte pressing per ottenere il giocatore in prestito secco, con la speranza di anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione senza attendere le scadenze di agosto.

Tuttavia, il problema più urgente per la dirigenza riguarda la lista dei giocatori “over”. Attualmente, la Lazio conta 19 calciatori per soli 17 posti disponibili per il campionato. Ciò impone due tagli obbligatori. Se non si concretizzeranno delle cessioni, i due giocatori in eccesso rischieranno di finire fuori rosa. Il primo indiziato a lasciare Formello è il centrocampista Toma Bašić, ormai ai margini del progetto tecnico. Il secondo nome verrà scelto da Sarri al termine delle valutazioni: nel mirino ci sono l’attacco, dove Matteo Cancellieri dovrà convincere il tecnico, e la difesa.

Il nodo più complicato da sciogliere resta però quello dei portieri. La situazione è un vero e proprio rebus: Ivan Provedelvuole riprendersi il posto da titolare perso per infortunio, mentre Christos Mandas, reduce da un’ottima stagione, ha chiesto garanzie di impiego e non intende fare il secondo. Sul portiere greco potrebbero presto arrivare offerte importanti dalla Premier League e dalla Liga, che renderebbero la sua cessione una soluzione concreta. Per quanto riguarda gli altri, Jacopo Furlanetto potrebbe essere confermato come terzo portiere, mentre per il giovane Davide Renzetti si profila un prestito in Serie C per garantirgli minutaggio: su di lui ci sono Pontedera, Alcione, Cavese e Arzignano.