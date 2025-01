Marchegiani a Sky Sport: «La squadra è in crescita dopo la flessione iniziata con l’Inter; il segreto è questo»

Le parole di Luca Marchegiani a Sky Sport prima del calcio d’inizio di Lazio Real Sociedad, sfida della 7ª giornata di Europa League

Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Lazio Real Sociedad. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La vedo in grande crescita, mi sembra stia ritrovando le certezze che più che il derby, soprattutto il 6-0 contro l’Inter ha intaccato in maniera importante. É vero che per qualche partita non è stata la Lazio di prima, è anche vero che le sconfitte non sono state in assoluto delle partite ampiamente negative come hanno detto i risultati, è anche vero che le vittorie – come a Lecce – non sono state smaglianti come quella di Verona la domenica scorsa. Ci stava che una Lazio che ha tenuto il piede sull’acceleratore in tutta questa stagione potesse avere un momento di leggera flessione, la cosa importante secondo me è che ha certezze e le ha ritrovate con l’impiego in contemporanea di Castellanos e Dia, che al netto di avere un centrocampista di ruolo in meno, dà delle soluzioni offensive che permettono alla squadra di attaccare più velocemente rispetto a quando ha un centrocampista in più, dove è più solida, ma si deve sbilanciare di più».