Marchegiani a Sky: «Provedel e Mandas sono portieri molto FORTI e tra loro non c’è un DUALISMO, vi dico perchè»

Durante il pre partita di Dinamo Kiev Lazio valevole per il primo turno di Europa League, Luca Marchegiani che analizzerà e commenterà il match su Sky si esprime riguardo Provedel e Mandas

PROVEDEL E MANDAS – Che Provedel sia forte non lo devo dire io, lo sappiamo. Interpreta molto bene quello che serve alla Lazio. E’ freddo, si fa trovare sempre pronto anche se non è sollecitato con continuità, bravissimo nel gioco con i piedi. Che Mandas abbia fatto bene è un fatto, è giovane e ha tempo di crescere. La Lazio conta su di lui ma aspetterà il suo momento, non credo ci sia un dualismo da aprire in questo caso