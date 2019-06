Marathonbet saluta la Lazio e sceglie il Siviglia

Marathonbet, nuova avventura per la società che in questa stagione è stata sponsor della Lazio

Marathonbet saluta la Lazio. Dopo essere stata il main sponsor dei biancocelesti per la stagione 2018/2019 a causa del Decreto Dignità il rapporto non è potuto proseguire. Questo decreto infatti impedisce partnership con aziende che lavorano nel campo delle scommesse. Per questo motivo l’azienda ora ha virato all’estero e ha ufficializzato un nuovo rapporto con il Siviglia come si evince anche dal profilo ufficiale Twitter della società e anche del club spagnolo.

Marathonbet – proud to be the new Main Partner of @SevillaFC pic.twitter.com/NEsaa1s4iR

— Marathonbet (@marathonbet) June 25, 2019