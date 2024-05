Lazzari a Sky: «Oggi giornata speciale, ci vuole tempo per assimilare i concetti di Tudor». E sull’Europa ha le idee CHIARE

Manuel Lazzari, terzino della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’Empoli: le dichiarazioni

Intervistato da Sky prima di Lazio-Empoli, Manuel Lazzari ha dichiarato:

PAROLE – «Un motivo in più per fare bene di fronte a così tante persone. Ci hanno parlato tanto di quella squadra. Cerchiamo di regalare una giornata perfetta a tutti i tifosi. Ci vuole del tempo per essere perfetti in questo stile di gioco completamente diverso da Sarri. Ci siamo tuffati in questa nuova realtà, cerchiamo di dare il massimo. A Monza è stata una partita complicata ma già da oggi dobbiamo riscattare quella prestazione. Sinceramente, in cinque anni fa che sono alla Lazio in tre anni abbiamo fatto l’Europa League e due la Champions League. Noi ci crediamo fino a quando la matematica non ci condanna, poi se sfuggisse la Champions dovremmo prenderci l’Europa League».