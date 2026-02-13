Hanno Detto
Manfredini: «E’ uno scenario non bellissimo! L’importante è venirne fuori. La squadra ora è compatta»
Christian Manfredini, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista esclusiva circa l’attualità in casa biancoceleste. Le sue parole
Christian Manfredini, ex protagonista della Lazio, ha rilasciato un’intervista esclusiva a LazioNews24, in cui ha parlato del momento della squadra biancoceleste, in particolare della prestazione di Ivan Provedel e dei suoi compagni. Quest’ultimo ha anche discusso del calciomercato invernale, soffermandosi sulle potenzialità della squadra e sulle necessità di rafforzamenti.
Un altro tema centrale è stato il rapporto tra Claudio Lotito e i tifosi, con Manfredini che ha analizzato le difficoltà che il presidente biancoceleste sta affrontando nel mantenere la calma tra i sostenitori, in un periodo di tensioni e aspettative alte. Di seguito trovate un estratto:
La Lazio è appena uscita da un mese tribolato tra uscite pesanti e la situazione legata a Alessio Romagnoli. Cosa ne pensi?
«E’ uno scenario non bellissimo, però l’importante io credo che sia venirne fuori; ora la squadra si è ricompattata. Io marco molto su mister Sarri perché lui poi, avendo saputo dopo della situazione del mercato, è stato molto bravo a rimanere e ricompattare la squadra. Anche i giocatori sono stati bravi a stare uniti e a uscire da questo momento molto molto complicato.. La situazione è difficile. La Lazio non poteva far mercato, ha dovuto vendere i pezzi più importanti, poi non poteva far mercato, poi alla fine l’ha potuto fare ma l’ha fatto in maniera non eccelsa. Nonostante tutto questo la squadra si è ricompattata ed è riuscita a tirare fuori gli artigli».
