Serie A, Mandelli: «Il tempo per finire il campionato c’è»

L’ex giocatore della Lazio si è esposto sulla possibilità di rivedere la Serie A alla fine del Coronavirus

La Lazio si è vista interrompere i sogni di gloria che stava alimentando, causa la propagazione del Coronavirus.

Probabilmente il campionato riprenderà verso maggio. Ai microfoni della radio tematica biaancoceleste, l’ex attaccante Mandelli ha detto: «Non è facile vivere questo momento, soprattutto per chi come me lavora con i giovani. Possiamo tutti imparare da questa storia, cercando di trovare spunti positivi da cui ripartire. Sto approfittando di questo periodo per stare in famiglia e rivedere molte partite. Lo stop del campionato comporta molte discussioni, sarà difficile trovare la giusta decisione. In un momento come questo bisognerà mettere da parte gli interessi personali per salvaguardare la collettività, bisognerà riprendere in sicurezza. Questo lo decideranno solamente i medici. Spero che i campionati vengano finiti per una loro regolarità, il tempo per farlo c’è».