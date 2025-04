Mandas dopo il trionfo contro il Genoa: «Vittoria importante ieri. Continuiamo più forti e uniti che mai..»

Condividi via email

Mandas, estremo difensore della Lazio, sembra aver del tutto rimpiazzato il suo compagno di reparto Ivan Provedel

L’estremo difensore della Lazio è ormaia senza ombra di dubbio Chrīstos Mandas che ha dimostrato di poter essere decisivo in questa fase finale di stagione. L’aiuto del portiere greco è stato molto importante sin dal match di andata contro il Bodo Glimt in Norvegia dove ha evitato un passivo molto peggiore di quel che è stato.

«Vittoria importante ieri. Continuiamo più forti e uniti che mai..» è stato il messaggio del giocatore sui social al termine del match di Serie A vinto contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris a dimostrazione che la grinta e la voglia non mancano per arrivare in Zona Champions, staremo a vedere se il biancoceleste riuscirà nel proprio intento.