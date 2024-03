Mandas: «Sono grato di aver potuto lavorare con Sarri» -FOTO

Dopo l’esonero sono arrivati tanti messaggi d’affetto per Sarri da parte dei suoi ex calciatori, tra cui anche il giovane portiere Mandas

Nonostante si sia dimesso per motivi legati anche allo spogliatoio, non sono mancati nelle ultime ore i messggi d’affetto per Maurizio Sarri. Tra i tanti, c’è anche quello del giovane portiere biancoceleste, Mandas. Dopo l’infortunio di Provedel, sarà lui il titolare contro il Frosinone.

«Anche se per poco tempo sono davvero grato di aver potuto lavorare con te. In breve tempo ho imparato tantissime cose, e ho realizzato il mio sogno. Non lo dimenticherò mai.»