Mandas a Dazn: «Sono sempre pronto per aiutare questa squadra, vogliamo portare la Lazio in Champions»

Intervenuto ai microfoni di DAZN Mandas ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la sfida tra Atalanta e Lazio, gara vinta dai biancocelesti. Le parole.

MANDAS – «Sono molto felice lavoro sempre forte, oggi era il mio momento. Sono sempre pronto per aiutare la squadra e portarla in Champions. Continuiamo così. Lancio o parata su Retegui? Giochiamo tutti bene per questo gol. Sono molto felice, non so come definire questo momento. Isaksen fa sempre gol pesanti»