Mandas torna alla Lazio? Il Bournemouth chiede lo sconto e ha ancora tempo per il riscatto

Christos Mandas aspetta per capire quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione! Il ritorno alla Lazio si fa sempre concreto con il passare dei giorni

Il futuro della porta della Lazio può diventare uno dei temi più delicati delle prossime settimane. Secondo le ultime di calciomercato Lazio, il Bournemouth ha tempo fino al 15 giugno per esercitare il riscatto di Christos Mandas, fissato a 17,5 milioni di euro, ma la situazione non si è ancora sbloccata. Il club inglese vorrebbe ottenere uno sconto sulla cifra pattuita, mentre la società biancoceleste non sembra intenzionata a concedere aperture al ribasso.

Una posizione chiara da parte della Lazio, che considera il portiere greco un patrimonio tecnico ed economico importante. La valutazione stabilita resta quindi il punto di riferimento per ogni discorso con il Bournemouth. Senza il pagamento della cifra prevista, Mandas rientrerebbe pienamente nei piani biancocelesti, aprendo uno scenario molto interessante in vista della prossima stagione.

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Mandas, il futuro di Provedel può cambiare le gerarchie

La situazione di Mandas è legata anche al futuro di Ivan Provedel. Se dovesse sbloccarsi la trattativa per il possibile passaggio del portiere italiano all’Inter, il greco diventerebbe il favorito per il ruolo di titolare nella nuova Lazio. Un passaggio non secondario, perché cambierebbe in modo significativo le gerarchie tra i pali.

Il club biancoceleste sta quindi gestendo un doppio incastro: da una parte la scadenza fissata per il riscatto da parte del Bournemouth, dall’altra le valutazioni su Provedel e sull’eventuale apertura al mercato. La sensazione è che la Lazio voglia evitare decisioni affrettate, mantenendo il controllo su entrambi i dossier.

Mandas Lazio, occasione da protagonista per il portiere greco

Per Christos Mandas, il mancato riscatto da parte del Bournemouth potrebbe trasformarsi in una grande occasione. Il portiere greco ha già dimostrato qualità e margini di crescita, e la possibilità di diventare titolare nella Lazio rappresenterebbe un passaggio importante nella sua carriera.

La società biancoceleste valuta con attenzione il suo percorso e sa di avere tra le mani un profilo giovane, affidabile e con potenziale. In un’estate di possibili cambiamenti, puntare su Mandas potrebbe significare aprire un nuovo ciclo anche in porta, con un investimento tecnico già presente in rosa.