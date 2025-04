Mandas: «Parata su Retegui? Importante ma anche i difensori mi hanno aiutato molto. Volevamo vincerla»

Le parole di Mandas al termine della gara tra Lazio e Atalanta andata in scena al Gewiss Stadium

Le parole di Mandas a LSC post Atalanta Lazio.

PAROLE– «Tre punti molto importanti per il nostro obiettivo ma oggi tutti abbiamo giocato bene. Parata su Retegui? Importante ma anche i difensori mi hanno aiutato molto, tutti volevamo vincerla e ora dobbiamo continuare così »

PROVSTGAARD– «Oliver è un bravo ragazzo, lavora bene in allenamento. Èmolto forte e giovane, è entrato in campo e ha fatto una bella partita. Adesso finita la partita pensiamo solo alla prossima con il Bodo e poi al derby. Per noi sono state due settimane difficili ma oggi usciamo a testa alta e torniamo con tre punti. Pensiamo solo alla prossima, per noi sarà una bella settimana con l’Europa e il derby »