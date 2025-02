Mandas Lazio, qualche dubbio sulle uscite, ma dà sicurezza: per Baroni il titolare rimane Provedel, ma... - le pagelle

Mandas Lazio, le pagelle del portiere biancoceleste nel pareggio dei biancocelesti contro il Venezia: ecco i giudizi sui principali quotidiani

Debutto in campionato ieri per Mandas: il portiere greco della Lazio contro il Venezia prende il posto di Provedel dopo alcune prestazioni poco convincenti dell’estremo difensore italiano. Per Baroni lui rimane il titolare, ma anche ieri il suo vice non ha sfigurato e anzi, con la parata su Oristanio salva il pareggio.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Attento sul tiro di Oristanio. Maric lo grazia».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Una bella parata su Oristanio. Il greco è sicuro tra i pali, molto meno nelle uscite».

TUTTOSPORT 6.5 – «Su Oristanio salva il risultato. A volte in uscita fa venire qualche brivido».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Debutta in campionato dal primo minuto con una grande parata sul tiro di Oristanio nel finale che vale un punto. Attento nel gioco dal basso, tempestivo nelle uscite alte, azzarda solo su un anticipo sulla riga laterale che necessita di due interventi».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «La prima in serie A quest’anno è divisa a metà: buone cose (parata su Oristanio), ma anche qualche uscita avventata».