Lazio, Mandas ripercorre la sua esperienza in biancoceleste: «Da terzo a primo in pochi mesi. Sul futuro dico una cosa»
Lazio, Mandas ha rilasciato una lunga intervista ad un giornale greco. Il portiere biancoceleste si è soffermato anche sul suo futuro.
Lunga intervista ai microfoni di un giornale greco per Mandas. Ecco alcune parole rilasciate dal portiere greco.
LAZIO – «Sono arrivato da terzo e in pochi mesi sono diventato il primo. In questo momento l’unica cosa che mi interessa è competere con me stesso. Il resto non mi riguarda».
IDOLO – «Sicuramente mi piacerebbe diventare come Buffon. Mi ispiro a lui visto che è il mio idolo da sempre».
VALORE 10 MILIONI – «E’ folle pensarlo ora, ma, come detto prima, non ci penso molto. Devo restare concentrare e pensare a me stesso. Le altre cose non mi interessano».