Moretto svela: «Ad oggi non è pervenuto alcun contatto dalla Lazio per Lucca!»

Il giornalista Matteo Moretto è intervenuto in merito a Lorenzo Lucca smentendo sondaggi da parte della Lazio! Le parole

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare il punto sulla situazione riguardante Lorenzo Lucca, attaccante in uscita dal Napoli e recentemente accostato alla Lazio. Secondo Moretto, le voci che circolavano sul possibile sondaggio dei biancocelesti non corrispondono al vero: la società capitolina, al momento, non avrebbe avviato trattative concrete per l’attaccante.

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L’esperto ha spiegato che, nonostante il nome di Lucca sia stato oggetto di speculazioni mediatiche, la priorità della Lazio rimane quella di gestire cessioni e operazioni strategiche per rinforzare la rosa secondo le esigenze di Gattuso. La conferma arriva anche dall’assenza di segnali ufficiali da parte del club, confermando che ogni interesse resta puramente ipotetico. Le dichiarazioni:

«Negli ultimi giorni si è parlato molto di Lorenzo Lucca come possibile innesto della Lazio, anche nell’ambito di un’ipotetica operazione legata a Gila e al Napoli, con l’obiettivo di agevolarne la buona riuscita. Abbiamo fatto verifiche approfondite e, al momento, la Lazio non è realmente interessata a Lucca. Non ci sono stati contatti diretti né sondaggi ufficiali. In pratica, attualmente la pista che porta a Lucca va considerata marginale e non rappresenta una priorità per la società».