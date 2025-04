Mandas a LSC: «Torniamo con 3 punti fondamentali. Ora siamo vicini alla Champions!»

Il portiere della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta dai biancocelesti contro il Genoa

Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della gara tra Genoa e Lazio. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – Avevo paura, mi ha toccato la schiena ho sentito caldo ma non dolore, avevo solo paura. None ra facile oggi, il campo era difficile, si scivolava. Torniamo con 3 punti importantissimi, siamo vicini per andare in Champions il prossimo anno. Non c’è tempo, in campo pensi molte cose, c’è tempo quando si è in preparazione. Giochiamo per andare in Champions, non c’è tempo per pensare agli errori, ai passaggi sbagliati, la prossima sarà molto importante. Contano i tre punti adesso, solo questo.