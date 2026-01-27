Mandas Bournemouth, il portiere ha apposto la firma sul nuovo contratto! Le ultime

Mandas Bournemouth, il portiere in uscita dalla Lazio ha firmato il contratto con la compagine inglese! Si attende l’ufficialità: le ultime

La sessione invernale di calciomercato entra nella sua fase conclusiva e porta con sé un’uscita ormai definita. Sul fronte portieri, infatti, è arrivata la conferma della cessione di Christos Mandas. A rivelare i dettagli dell’operazione è stato Matteo Moretto, che sul proprio account X ha fatto chiarezza sulla situazione legata all’estremo difensore greco!

Calciomercato Lazio, Mandas ha firmato con il Bournemouth

Christos Mandas ha ufficialmente firmato con il Bournemouth. Il portiere, classe 2001, ha quindi lasciato la Lazio per trasferirsi in Premier League, dove inizierà una nuova esperienza professionale. Nella giornata di ieri, Mandas si trovava già nel Regno Unito, proprio per completare gli ultimi passaggi burocratici e formalizzare l’accordo con il club inglese.

Calciomercato Lazio, i dettagli dell’operazione in uscita

La partenza di Mandas rientra nelle dinamiche di mercato impostate dalla dirigenza biancoceleste, attenta a riorganizzare il reparto portieri in vista della seconda parte di stagione e del futuro. L’operazione con il Bournemouth è stata definita senza particolari intoppi, permettendo al giocatore di compiere un salto importante verso uno dei campionati più competitivi al mondo.

Calciomercato Lazio, nuova avventura in Premier League

Per Christos Mandas, il trasferimento in Inghilterra rappresenta un’occasione di crescita significativa, sia dal punto di vista tecnico che personale. La Lazio, dal canto suo, chiude una cessione che libera spazio e risorse, continuando a lavorare sul mercato in queste ultime ore decisive!

