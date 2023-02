Mancini spettatore interessato: Lazio Atalanta a tinte azzurre

La gara di questa sera tra Lazio e Atalanta sarà a forte connotazione italiana: Roberto Mancini spettatore interessato

Lazio–Atalanta sarà una sfida importantissima non solo per la Champions League ma anche in chiave Nazionale. Roberto Mancini sarà spettatore interessato della sfida non tanto per quanto riguarda la formazione orobica dove l’unico italiano sarà l’ottimo Scalvini ma soprattutto per la formazione di Sarri.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, saranno 5 (o 6 se Lazzari partirà titolare) gli italiani in casa Lazio: da Provedel, alla coppia centrale Casale-Romagnoli, passando per Cataldi per arrivare a Zaccagni e Immobile. Per tutti una grande occasione per mettersi in mostra.