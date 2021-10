Mancini: «A Roma c’è passione e pressione. Mourinho? Fantastico»

L’ex giocatore della Roma, Amantino Mancini, ha parlato in vista del match dei giallorossi contro il Napoli. Ecco le sue parole

Amantino Mancini, ex calciatore della Roma, in una intervista a La Repubblica ha parlato di Mourinho e Spalletti in vista di Roma-Napoli.

MOURINHO – «José è un allenatore fantastico, il più bravo a lavorare sulla testa. E’ un allenatore della mente, sa assorbire i tuoi pensieri negativi. E ha un’esperienza nella gestione degli uomini eccezionale, riuscirà a far capire che è stato solo un incidente di percorso. Anche all’Inter lui puntava su un gruppo ristretto, 13-14 calciatori. Non vuol dire che gli altri non siano validi, ma facendo giocare sempre gli stessi lui crea delle sinergie, si conoscono, funzionano meglio, si trovano».

VINCERE CON LA ROMA – «Chi arriva deve capire in che ambiente lavora: passione e pressione. L’ambiente esiste, io non ascoltavo le radio, ma se ne parlava anche nello spogliatoio. C’erano dieci pagine sui giornali ogni giorno e radio 24 ore su 24: il calcio è il nostro lavoro, se un opinionista faceva un discorso critico se ne parlava».