Mancini ricorda con affetto Mihajlovic: «Era un amico vero, una persona straordinaria!»

Roberto Mancini ha ricordato il caro amico Sinisa Mihajlovic nella giornata in cui ricade il suo compleanno. Le parole

Nel giorno in cui Sinisa Mihajlovic, ex Lazio, avrebbe compiuto 57 anni, Roberto Mancini è intervenuto durante il podcast Sky Calcio Unplugged per rendere omaggio all’ex compagno di squadra e amico. Mancini, visibilmente emozionato, ha ricordato il collega non solo come un grande calciatore, ma anche come una persona speciale, capace di lasciare un’impronta indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto. Il legame tra i due è stato forte, segnato da anni di battaglie insieme sul campo, ma anche da una profonda amicizia che è continuata anche fuori dal terreno di gioco! Vi riportiamo le sue parole:

LEGAME PROFONDO – «Sinisa è stato qualcosa di particolare, di speciale. In primis era un ragazzo meraviglioso, un amico vero, un fratello, oltre a essere ciò che è stato come giocatore. Ci lega tanto».

PASSATO – «Con Sinisa ci lega una vita da compagni di squadra, da allenatori e amici! Siamo stati insieme alla Sampdoria dove lo feci prendere io. Giocammo in Champions League contro la Stella Rossa, lui giocava lì. Non riuscimmo a prenderlo nell’immediato perché andò alla Roma, ma non fece bene quell’anno e convinsi il presidente a prenderlo e facemmo bene. Quando Erikson lo mise a giocare da centrale diventò straordinario. Manca a tutti, alla sua famiglia, ai suoi ragazzi, a sua moglie e ai suoi amici. In quanto all’ingresso nel mio staff, lui ci è voluto entrare, pertanto non ho potuto farne a meno».