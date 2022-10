Mancini: «Nazionale aperta, tutti possono rientrare»

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio. Le sue parole

NAZIONALE – «Le porte della Nazionale sono aperte a tutti i giocatori. Zaniolo è arrivato in Nazionale quando non lo conosceva nessuno di voi, quindi non credo che questo sia il problema. Se continuano a giocare e lo fanno bene, i ragazzi hanno tutti la possibilità di rientrare. C’è sempre spazio per chi merita».

RASPADORI – «Non mi sorprende, l’ho portato all’Europeo quando aveva fatto dieci partite in A. Queste partite lo aiutano a migliorare, questo sicuramente aiuta tutti».