Mancini torna CT dell’Italia: l’ex Lazio riparte dalla Nazionale, arriva l’annuncio di Malagò

Mancini torna in Nazionale: nuova avventura per l’ex Lazio con l’Italia! Nella giornata odierna il presidente della FIGC ha fatto il proprio annuncio

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale italiana. Dopo giorni di caos, dimissioni e improvvisi cambi di scenario, la FIGC ha preso la propria decisione: sarà l’ex giocatore e allenatore della Lazio a ricoprire il ruolo di commissario tecnico degli azzurri.

Come anticipato da CalcioNews24, la scelta è diventata definitiva dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, arrivate nella giornata di ieri in seguito all’impossibilità di nominare Andrea Pirlo come nuovo CT.

A mettere fine alle indiscrezioni è stato direttamente il presidente federale Giovanni Malagò, con un annuncio estremamente sintetico ma inequivocabile:

«Roberto Mancini è il ct della nazionale».

Una notizia che inevitabilmente assume un significato particolare anche per il mondo Lazio, considerando il lungo e importante passato biancoceleste del tecnico.

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Mancini nuovo CT, un grande ex Lazio torna sulla panchina azzurra

Il rapporto tra Mancini e la Lazio rappresenta un capitolo importante della carriera dell’allenatore. Prima da calciatore e successivamente da tecnico, il nuovo CT ha vissuto nella Capitale alcune stagioni significative del proprio percorso nel calcio italiano.

Il suo nome resta quindi profondamente legato alla storia recente del club biancoceleste. Ora per l’ex Lazio arriva una nuova sfida, probabilmente tra le più delicate: riportare serenità e competitività all’interno di una Nazionale reduce da una fase federale estremamente turbolenta.

Mancini, Malagò chiude il caso dopo le dimissioni

La scelta della FIGC è maturata in tempi rapidissimi. Maldini e Leonardo avevano indicato in Pirlo il profilo sul quale costruire il nuovo progetto tecnico, ma lo stop alla sua candidatura ha provocato la rottura con la Federazione.

Le dimissioni dei due dirigenti hanno obbligato Malagò ad accelerare ulteriormente. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore ha così preso quota il ritorno di Mancini, fino alla decisione definitiva comunicata al Consiglio federale.

Per l’ex Lazio è un ritorno in azzurro

Non sarà naturalmente una prima volta. Mancini conosce già perfettamente la pressione e le responsabilità della panchina italiana, avendo guidato in passato la Nazionale.

La FIGC ha quindi deciso di puntare su una soluzione di esperienza, evitando di affidare una fase tanto complessa a un profilo completamente nuovo rispetto all’ambiente federale. Per l’ex biancoceleste comincia adesso un lavoro che riguarderà non soltanto le scelte tattiche, ma anche la costruzione di nuove gerarchie all’interno della squadra.

Mancini nuovo CT, dalla Lazio alla nuova missione con l’Italia

Per i tifosi della Lazio, la nomina porta inevitabilmente alla memoria gli anni trascorsi da Mancini nella Capitale. Da protagonista sul terreno di gioco a guida tecnica dalla panchina, il rapporto con i colori biancocelesti ha rappresentato una parte importante della sua carriera.

Adesso, però, tutte le attenzioni saranno rivolte alla Nazionale. Il terremoto delle ultime giornate ha lasciato diverse questioni da risolvere, ma almeno una certezza adesso esiste.

Roberto Mancini torna alla guida dell’Italia. L’annuncio di Malagò apre ufficialmente il nuovo corso azzurro e affida a un grande ex Lazio il compito di rilanciare la Nazionale in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni.