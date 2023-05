Maltempo in Emilia Romagna, la Figc dispone un minuto di raccoglimento

Emilia Romagna, a causa del caos meteorologico nella regione emiliana la Figc disporrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento

I disordini che sta creando il maltempo in queste ore in Emilia Romagna, sta mettendo in ginocchio la regione. La figc per essere vicina ai cittadini romagnoli ha deciso per questo weekend di campionato di disporre un minuto di raccoglimento, lo testimoniano le parole di Gravina

PAROLE – In un momento così difficile, il calcio italiano si stringe attorno alle popolazioni colpite e si unisce al cordoglio delle famiglie che hanno perso un loro caro